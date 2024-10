Tuchel wil Engelsen tweede ster op het shirt bezorgen, maar krijgt vragen over volkslied

Bijna zestig jaar en veertien bondscoaches na het laatste tastbare succes hoopt de Engelse voetbalbond in de persoon van Thomas Tuchel eindelijk iemand te hebben gevonden die een eind kan maken aan de decennialange prijzendroogte.

Aan de ervaren Duitser de taak om de eerste trofee sinds 1966, toen Engeland onder Sir Alf Ramsey de wereldtitel behaalde, aan de nationale prijzenkast toe te voegen.

"Ik begreep heel snel dat dit een belangrijke baan is", vertelt hij tijdens zijn eerste persconferentie op Wembley. "Het accepteren van deze rol brengt de jonge, enthousiaste Tuchel weer tot leven. Het voelt als een voorrecht om de coach van Engeland te zijn."

Allemaal nieuw

Het zijn grote woorden van iemand die met Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea en Bayern München al een indrukwekkende reeks clubs achter zijn naam heeft staan. Maar hij stond nog niet eerder aan het roer van een nationaal elftal.

"Het is allemaal nieuw voor me", aldus Tuchel. "Maar ik ben ervan overtuigd dat we iets van onze ervaringen uit het clubvoetbal kunnen toevoegen." Met 'we' refereert Tuchel aan de assistent die hij heeft meegenomen, Anthony Barry. De twee werkten eerder samen bij Chelsea en Bayern.

Tuchels contract loopt van januari 2025 tot en met het WK van 2026, dat wordt gehouden in Noord-Amerika. Die relatief korte periode stelt hem naar eigen zeggen in staat om "te eisen dat ik de focus niet verlies" in aanloop naar het eindtoernooi.