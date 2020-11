China investeert zich uit de crisis, maar ligt een volgende daardoor op de loer?

De economische groei kwam in het derde kwartaal uit op bijna 5 procent in China, een hoogtepunt na zware maanden. Maar er is ook zorg. "Covid-19 heeft de economische problemen in China, zoals dat ook geldt voor de rest van de wereld, verergerd", zegt Michael Pettis, hoogleraar Finance aan de universiteit van Peking.

In het land waar covid-19 eind vorig jaar voor het eerst opdook, draait de economie weer als een tierelier. Waar grote delen van de wereld worstelen met de tweede golf van het virus, lijkt dat in China vrijwel vergeten.

In China is economische groei een input: de regering beslist wat de groei moet zijn.

De hoogleraar vindt de hoge groeicijfers niet verrassend. "Niet omdat ik betere modellen heb dan het IMF, of wie dan ook. Het is omdat we min of meer weten wat de minimale hoeveelheid groei bedraagt die voor Peking politiek aanvaardbaar is." In 2035 moet het bruto binnenlands product twee keer zo groot zijn als dit jaar, wat zich vertaalt in een jaarlijks groeicijfer van gemiddeld 4,7 procent.

Economen van het IMF rekenden in een recente raming op een groei van de Chinese economie van 1,9 procent dit jaar, gevolgd door een groeiversnelling van 8,2 procent in 2021, veel hoger dan in Nederland. Volgens Pettis moet er in China anders naar groei gekeken worden dan in Nederland, Brazilië of de VS.

"In die laatste landen is groei een output: men meet wat de economie doet. In China is het een input: de regering beslist wat de groei moet zijn. Als de werkelijke groei daar te ver van afwijkt worden uitgaven in de publieke sector vergroot." Alleen al in Wuhan wordt dit jaar 5,8 miljard euro gestoken in wegen, spoorlijnen en de uitbreiding van de haven.

In de straten van Wuhan, de stad die het epicentrum van de coronacrisis was, zijn de muzikanten terug. Feesten, partijen, bruiloften: het kan allemaal weer. En het pretpark aan de rand van Wuhan is de rest van het jaar gratis.