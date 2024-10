Jongen van 7 dood bij explosie in woonwijk Newcastle

In het Britse Newcastle is een jongen van 7 om het leven gekomen bij een explosie in een woonwijk. Zes anderen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de toedracht van de explosie is.

Het incident gebeurde vannacht al, maar tegen het eind van de middag werd pas duidelijk dat er een dodelijk slachtoffer was gevallen. De jongen is ter plekke overleden, "ondanks de inspanningen van de hulpdiensten", zegt de politie. Rond 01.45 uur Nederlandse tijd trokken de hulpdiensten na een melding naar de woonwijk Benwell, ten westen van het centrum van Newcastle.

Op beelden is te zien dat zes woningen verwoest zijn en dat er puin op straat ligt: