Griekspoor bereikt kwartfinales in Stockholm door zege op Fearnley

Tallon Griekspoor heeft, net als vorig jaar, de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi in Stockholm. De Nederlandse nummer 37 van de wereld rekende op het Zweedse indoorhardcourt met 7-6 (0), 6-3 af met de Brit Jacob Fearnley.

Griekspoor leverde direct zijn opslag in en miste vervolgens op 1-2 (drie stuks) en 2-3 (één) breekkansen om de schade te repareren. Hij herstelde alsnog de orde door bij een 2-4 stand vanaf 30-30 tien punten op rij te maken en de tiebreak even later met liefst 7-0 te winnen.

In de tweede set serveerde Griekspoor sterk. Hij gunde Fearnley, 99ste op de wereldranglijst, geen enkele breekkans en won vanaf 3-3 dankzij een dubbele break drie games op rij.

Sonego of Ruud

Griekspoor treft in de kwartfinales de winnaar van de wedstrijd tussen de Italiaan Lorenzo Sonego en de Noor Casper Ruud, de nummer twee van de plaatsingslijst.