Topman ASML zegt sorry voor uitgelekte cijfers, bedrijf heeft last van slomer herstel

"Allereerst excuses voor de verwarring gisteren", begon ASML-topman Christophe Fouquet zijn toelichting op de kwartaalcijfers. Het zegt alles over de afgelopen 24 uur, die ze bij het bedrijf in Veldhoven niet snel zullen vergeten.

Ze hadden slecht nieuws, dat wisten ze van tevoren. Maar in plaats dit strak geregisseerd op het afgesproken tijdstip naar buiten te brengen, lag het voortijdig op straat.

"De boodschap was vanochtend net zo onplezierig geweest als gistermiddag", zegt analist Michaël Roeg van zakenbank Degroof Petercam. "Maar als het tijdens de beurshandel komt, ontstaat de paniek vanuit het niets." Het leidde ertoe dat het aandeel in zeer korte tijd ruim 15 procent van zijn waarde verloor, omgerekend 50 miljard euro.

ASML maakt chipmachines, apparaten waarmee chips voor elektronica worden gefabriceerd. Het bedrijf is op dat terrein wereldspeler, de enige die de meest geavanceerde chipmachines kan maken. En er zijn niet zo heel veel bedrijven die deze machines afnemen. Dat betekent dat er sterke een wederzijdse afhankelijkheid is.

Bestellingen en 2025

Het slechte nieuws van ASML zat niet in de omzet of winst. Waar dat bij veel bedrijven de belangrijkste graadmeters zijn, is dat bij ASML niet het geval. De looptijden van orders zijn lang. Dat betekent dat om te beoordelen hoe goed het gaat, er vooral naar bestellingen wordt gekeken.

Analisten gingen uit van ruim 5 miljard euro aan nieuwe orders, maar dat bleek maar de helft te zijn. Daar komt bij dat de verwachtingen voor volgend jaar slechter zijn dan verwacht. En dat is echt even schrikken voor analisten. Hoewel de vraag naar chips voor AI-toepassingen groot blijft, blijft het herstel bij bijvoorbeeld de autosector en pc's achter.

Al enkele kwartalen heeft ASML dezelfde boodschap: dit jaar is een tussenjaar, vanaf 2025 gaan we weer flink groeien. Daar hield iedereen zich aan vast. Ook omdat dit nog eens werd bevestigd deze zomer. Financieel topman Roger Dassen zei dat het bedrijf "op de goede weg" was om uit te komen op een jaaromzet in 2025 van zo'n 35 miljard euro. Het bedrijf denkt nu dat het een paar miljard minder wordt.