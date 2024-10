Airbus schrapt 2500 banen in ruimtevaart- en defensiedivisie

Airbus gaat 2500 banen schrappen in de Defensie- en Ruimtevaartdivisie. Dat maakt het Europese bedrijf vandaag bekend.

Het bedrijf noemt een "complex zakelijk klimaat", vooral op gebied van de productie van satellieten, als reden voor het schrappen van de banen. De bezuinigingsmaatregel moet halverwege 2026 zijn doorgevoerd, na gesprekken met de vakbonden.

De Europese lucht- en ruimtevaartgroep bouwt satellieten en transportvliegtuigen en heeft belangen in Europese raket-, gevechts- en ruimtelanceringsprogramma's.

Mike Schoellhorn, CEO van de ruimtevaarttak van Airbus zei dat het tijd was om verdere stappen te zetten, met name in een "steeds moeilijkere ruimtevaartmarkt". "Dit vereist dat we sneller, slanker en competitiever worden", zegt hij in een verklaring.

Regeringen ingelicht

Het banenverlies zal ook voelbaar zijn in het hoofdkwartier van de in Duitsland gevestigde defensie-afdeling. Airbus is gevestigd in Frankrijk en is ook actief in Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje. Regeringen van de vier landen zijn geïnformeerd over de herstructureringsplannen, aldus bronnen aan persbureau Reuters.