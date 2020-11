Brand verwoest deel vluchtelingenkamp Samos, meer dan 600 mensen dakloos

Een brand in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos heeft de onderkomens van meer dan 600 mensen verwoest. Wooncontainers, tenten en zelfgebouwde hutjes gingen in vlammen op. Ook een opslagloods voor hulpgoederen en een gebouw waar voedsel wordt verdeeld zijn bij de brand verloren gegaan.

De oorzaak van de brand, die in de ochtend ontstond, is nog onbekend.

Tien dagen geleden was er al brand in een ander deel van het kamp. Daarbij verloren enkele honderden vluchtelingen en migranten hun tenten en bezittingen. Op Samos verblijven vooral mensen uit Syrië, Afghanistan en Afrikaanse landen.

Nieuwe tenten

Verschillende hulporganisaties zijn, in samenwerking met de kampleiding, bezig om nieuwe tenten op te zetten. Ze leveren slaapzakken, dekens, slaapmatjes en andere hulpgoederen. Het uitdelen van voedsel zal vanaf een andere locatie in het kamp gebeuren.

Het kamp van Samos is al lange tijd overbevolkt en de omstandigheden zijn er schrijnend. Er leven momenteel in het officiële kamp en daarbuiten ruim 3800 migranten in tenten en zelf opgebouwde hutjes, terwijl er plaats is voor ongeveer 700 mensen.

De afgelopen maanden zijn er enkele duizenden mensen, voornamelijk kwetsbare groepen zoals minderjarigen, ouderen, families met zieke kinderen, en mensen die asiel kregen, overgebracht naar het vasteland. In januari woonden er nog twee keer zoveel mensen in het kamp, ruim 7700.

Moria

Op Lesbos, waar in september kamp Moria afbrandde, is een noodkamp gebouwd. Daar zitten ruim 7000 mensen. Ook op andere locaties zijn mensen ondergebracht. De bedoeling is dat er een nieuw vluchtelingenkamp wordt gebouwd op het eiland.