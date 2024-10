Acht jaar geëist tegen IS-vrouw die jezidi's als slaven zou hebben misbruikt

Z. had een zoontje, dat door IS in een trainingskamp was geplaatst. "Ik smeekte haar dat ik mijn zoon mocht bellen, maar dat mocht niet", zei ze vanuit een afgeschermde getuigencabine. Vrouw S., het andere slachtoffer, volgde de zitting per videoverbinding. "Wij waren voor haar slaven van IS en zij zag mij ook als háár slavin", las haar advocaat voor uit de verklaring van S..

Schoonmaakwerk

De twee vrouwen moesten volgens het OM bij A. onder meer schoonmaakwerk verrichten. Ook werden ze verplicht om zorg te dragen voor de zoon van A., die autistisch is. "Ik brandde vanbinnen als ik haar kind zag", verklaarde Z..

In Nederland stond nog niet eerder iemand terecht voor een misdrijf gepleegd tegen jezidi's. De vrouw beweerde maandag in de rechtbank dat ze niets fout heeft gedaan. Wel zei ze te weten dat een jezidi-vrouw tegen haar wil werd vastgehouden in het huis, maar dat ze zelf geen opdrachten aan haar gaf.

"Ik leefde mijn eigen leven, teruggetrokken op mijn eigen kamer. Ik maakte mijn eigen bed op en maakte mijn eigen kamer schoon", zei A. afgelopen maandag in de rechtszaal.