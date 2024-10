Overheid maakt volop gebruik van AI, maar kijkt vaak niet naar risico's

De overheid maakt al volop gebruik van AI-systemen. Zo experimenteert de Dienst Justitiële Inrichtingen met robothonden om cellen te inspecteren en gebruikt de Belastingdienst kunstmatige intelligentie om fraude op te sporen.

Maar de risico's van het gebruik van AI-systemen worden vaak niet bekeken, blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

De overheid gebruikt of test in totaal 433 AI-systemen. Bij meer dan de helft daarvan wordt niet gekeken naar de mogelijke gevaren. Op dit moment zijn 120 AI-systemen actief in gebruik.

Niet transparant

Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt verder dat slechts vijf procent van de AI-systemen in het openbare algoritmeregister vermeld staat. Dat register werd opgezet naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Als gevolg van het gebruik van algoritmes werden duizenden gezinnen door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude.

Niet alle AI-systemen moeten in het algoritmeregister worden opgenomen, maar volgens Europese regels moeten alle systemen met een hoog risico uiterlijk in 2026 wel geregistreerd zijn.

De Rekenkamer is bang dat de risico's worden onderschat: "Er is een prikkel om AI-systemen niet als hoog risico in te schatten, omdat ze dan niet aan de strenge eisen van Europese regels hoeven te voldoen."