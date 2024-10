Kamer steunt aanscherpen onderwijsdoelen, kritiek op ingangsdatum

Er zijn bij elkaar opgeteld nu zo'n 64 kerndoelen geformuleerd en meer dan honderd aanvullende suggesties. De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben in het hoofdlijnenakkoord alleen afgesproken dat het aantal "fors" wordt verminderd, dus dat moet de staatssecretaris nog regelen.

Niet acceptabel

Daardoor wordt de officiële ingangsdatum verschoven van 2026 naar augustus 2027 en dat viel weer slecht in de Tweede Kamer. Behalve oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, D66 en Denk, mopperden coalitiepartijen PVV en BBB over het uitstel. De leraren zijn tevreden over wat er nu ligt en willen aan de slag, benadrukten de kritische Kamerleden.

PVV-Kamerlid Upperschoten noemde het "niet acceptabel" en BBB-Kamerlid Van Zanten begreep niet waarom een extra jaar nodig is.

Het ziet ernaar uit dat de staatssecretaris erin geslaagd is om de PVV en BBB te overtuigen dat er nog "focus" aangebracht moest worden en het ook was afgesproken in het coalitieakkoord. Ze denkt ook er maar "iets" van vertraging komt en dat scholen nu al kunnen beginnen.

Op korte termijn zal duidelijk worden of Paul ook steun heeft om de ingangsdatum te verzetten naar augustus 2027.