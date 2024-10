Zeilers Groot-Brittannië weer terug in race om America's Cup

Nieuw-Zeeland won de America's Cup, die ongeveer eens in de vier jaar gehouden, in 2021 voor de vierde keer.

In de vierde race gingen de Nieuw-Zeelanders al in de voorstart in de fout. De boot onder leiding van schipper Peter Burling kwam stil te liggen en had moeite om op gang te komen. De Britten hadden inmiddels een onoverbrugbare voorsprong gepakt.

Ook in race vijf waren de Britten, onder leiding van topzeiler Sir Ben Ainslie, de beste. Na een goede start lieten ze de 'Kiwi's' terugkomen in de race, maar die verloren veel snelheid toen ze bijna de boei raakten. Een 'dip' van de Britten, waarbij ze met de punt van de boot het water raakten, bracht de overwinning niet in gevaar.

Comeback

De Nieuw-Zeelanders hebben nog steeds aan drie overwinningen genoeg. Het land dat als eerste zeven finaleraces heeft gewonnen, wint uiteindelijk de America's Cup.

Het zou niet voor het eerst zijn dat een boot een comeback maakte in de strijd om 'The Auld Mug', zoals de trofee heet. In 2013 maakte de Amerikaanse boot een 8-1 achterstand goed op Nieuw-Zeeland en won alsnog met 9-8.

De zevende en achtste race staan vrijdag op het programma.