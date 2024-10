Archeologen ontdekken 'unieke' graftombe in hart van historische stad Petra

De betrokken archeologen spreken van een zeldzame ontdekking, omdat tombes in Petra meestal leeg worden aangetroffen. De vondst kan dus meer inzichten bieden in onder meer het leven en de grafrituelen van de Nabateeërs

Een van de archeologen, Pearce Paul Creasman, spreekt in een persbericht van een unieke vondst. "We weten vooral nog veel niet van de Schatkamer", zegt hij. "Wanneer hij bijvoorbeeld is gebouwd, en waarom? Maar we hadden niet verwacht dat deze opgraving misschien wel alles wat we weten van de Schatkamer kan veranderen én de mysteries rond de Nabateeërs kan oplossen."

De archeologen hopen nu op meer financiering, zeggen ze tegen de Amerikaanse omroep NPR. Daarmee kan dan onder meer een van de skeletten volledig onderzocht worden en kan er worden gezocht naar meer tombes.

Wereldwonder

Het Nabateaanse koninkrijk bestond van ongeveer 168 voor Christus tot 106 na Christus, toen het rijk werd veroverd door de Romeinen. Petra was de hoofdstad van de Nabateeërs en kon bloeien, omdat het op een knooppunt lag van meerdere handelsroutes.

In de eeuwen na de verovering door de Romeinen leidden meerdere zware aardbevingen en het veranderen van handelsroutes ertoe dat Petra in de zevende eeuw werd verlaten. De stad kwam pas weer op de radar in 1812, toen een Zwitserse geoloog Petra 'herontdekte'. Hij zag toen vooral ruïnes.

Een eeuw geleden trokken de eerste archeologen naar Petra, en in hun kielzog ook toeristen. Tegenwoordig bezoeken miljoenen toeristen per jaar Petra en wordt de stad beschouwd als een van de zeven nieuwe wereldwonderen, samen met bijvoorbeeld het Colosseum in Rome en de Taj Mahal in het Indiase Agra. In 1985 verklaarde Unesco de historische stad tot Werelderfgoed.