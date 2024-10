Australische premier onder vuur na kopen miljoenenvilla tijdens woningcrisis

De Australische premier Anthony Albanese ligt in eigen land onder vuur omdat hij een miljoenenvilla heeft gekocht. Hij deed dat terwijl hij tegelijkertijd een nieuw plan presenteerde om betaalbare woningen te bouwen omdat Australië gebukt gaat onder een woningcrisis.

Volgens critici en enkele leden van de oppositie is Albanese het contact met de werkelijkheid verloren en is vooral de timing van de aankoop slecht.

"Het echte probleem voor Australiërs is dat veel mensen een huis willen kopen, maar dat ze dat heel moeilijk kunnen vinden. Vooral ook doordat de huidige regering er slecht in slaagt het beleid zo in te richten dat beter wordt", zegt politicus Paul Fletcher in Australische media.

Parlementariërs hebben veel huizen

Toch verdedigt een groot deel van de parlementariërs de aankoop van de premier. Volgens ABC News omdat een meerderheid zelf vastgoedeigenaar is. Uit hun onderzoek blijkt dat van de 227 parlementariërs en Eerste Kamerleden, slechts twaalf geen eigen huis bezitten en en overgrote meerderheid bezit zelfs drie of meer huizen, sommigen zelfs zes of zeven. Van de Australische bevolking zijn slechts twee op de drie huiseigenaar.

Grote woningnood

Australië kent een grote woningnood. Vooral in de steden zijn de huizen erg duur en is het voor starters moeilijk om een huis te kopen. De grootste steden van het land, Sydney en Melbourne, staan bekend als de duurste steden van de wereld. Albanese wil de komende jaren meer dan een miljoen huizen bouwen om de problemen aan te pakken.

Naar verluidt kocht Albanese een villa aan zee van bijna drie miljoen euro in Copacabana, ten noorden van Sydney. Zelf zegt Albanese dat hij het huis heeft gekocht met zijn partner, en dat hij er na zijn pensioen wil wonen.

Hij noemt de kwestie een privézaak. Ook wijst hij erop dat hij zelf is opgegroeid in een sociale huurwoning en dus weet hoe zo'n situatie kan zijn.

In mei volgend jaar staan er parlementsverkiezingen op het programma in Australië.