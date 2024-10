Nederlandse mannen én vrouwen plaatsen zich op WK baan voor teamsprintfinale

De mannen noteerden de snelste tijd in de kwalificatie en de eerste ronde en strijden rond 19.45 uur in de finale voor het goud tegen Australië. Nederland gaat voor de zesde wereldtitel in zeven jaar op dit onderdeel.

Britse vrouwen het snelst

Bij de vrouwen is Nederland een outsider voor de overwinning. Op de Olympische Spelen werd Nederland vierde, maar zilverenmedaillewinnaar Nieuw-Zeeland is in Denemarken afwezig en Duitsland, dat brons won, heeft een hele andere ploeg opgesteld. Olympisch kampioen Groot-Brittannië is wel op volle kracht aanwezig.

De Britsen waren zowel in de kwalificatie en de eerste ronde het snelst, gevolgd door Nederland. Rond 19.30 uur strijden deze twee landen tegen elkaar in de finale.