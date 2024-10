Drie Nederlanders aangehouden in onderzoek Duitse plofkraken

Bij een internationale actie tegen plofkraken zijn volgens het Duitse Openbaar Ministerie drie mannen uit Nederland aangehouden. Er zijn meerdere huizen en bedrijfspanden in Noord-Holland doorzocht. Ook in andere landen zijn huiszoekingen gedaan.

Een man van 30 uit Velsen, een 25-jarige man uit Purmerend en een 24-jarige man uit Edam zijn aangehouden. In totaal werden acht huizen en bedrijven in Nederland doorzocht, ook nog in Haarlem en Amsterdam. Tegen de 30-jarige man liepen twee arrestatiebevelen.

Justitie verdenkt het drietal ervan zeker twaalf plofkraken in Duitsland te hebben gepleegd. Volgens het OM was daarbij sprake van 1,5 miljoen euro schade en buit. Een groot deel van alle plofkraken in Duitsland wordt volgens justitie vanuit Nederland gepleegd.

Bewijsmateriaal

Het OM in de deelstaat Rijnland-Palts leidt de grootschalige operatie. Bij de actie is "uitgebreid bewijsmateriaal verzameld", meldt het OM.

Naast de doorzoekingen in Nederland zijn ook panden in en rondom het Duitse Mainz doorzocht en in het Franse Neuville-sur-Saône, nabij Lyon. Het is niet duidelijk of daar aanhoudingen zijn verricht.