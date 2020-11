Trump verschijnt na dagen weer in het openbaar, maar zegt niets

President Trump heeft zich voor het eerst sinds het bekend worden van de verkiezingsuitslag in het openbaar laten zien. Op de nationale begraafplaats in Arlington, net buiten Washington, was hij bij de jaarlijkse presidentiële herdenking op Veteranendag.

Trump werd vergezeld door vicepresident Mike Pence. De twee zeiden niets tegen de aanwezige pers.

In de regen salueerde Trump bij een krans bij het graf van de onbekende soldaat: