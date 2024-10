Recordboete voor accountant Vitesse voor overtreden antiwitwasregels

Accountantskantoor BDO heeft een miljoenenboete gekregen voor het niet melden van verdachte zaken in de boekhouding van voetbalclub Vitesse. Een woordvoerder bevestigt de boete na publicatie hierover door het FD, maar zegt alleen dat die is opgelegd voor een overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Bestuursvoorzitter René Nelis zegt vanwege de geheimhoudingsplicht niets meer over de zaak te kunnen zeggen. De boete van 1,3 miljoen euro zou de hoogste witwasboete ooit zijn voor een accountantskantoor. De hoogte van de boete hangt af van onder meer de ernst, verwijtbaarheid en hoeveel omzet een instelling maakt, zegt het Bureau Financieel Toezicht (BFT), een onderdeel van het ministerie van Justitie.

Uit een openbaar boetebesluit van het BFT worden iets meer details duidelijk. Hoewel de naam van de klant niet genoemd wordt, lijkt het om de jaarrekening van de toenmalige BDO-klant Vitesse te gaan.

Russische eigenaar

In het boekjaar maakte de toenmalige Russische Vitesse-eigenaar Valeri Ojf drie keer geld over, van in totaal ruim 6 miljoen euro. In de papieren is echter niet duidelijk waar deze miljoenen vandaan komen. Ojf zou als eigenaar van Vitesse miljoenen hebben doorgesluisd van landgenoot en toenmalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj.

Die verdachte transactie had BDO als controleur van de boeken moeten melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU), de overheidsdienst die meldingen van mogelijke witwaspraktijken verzamelt en analyseert.

Bestuursvoorzitter Nelis zegt dat BDO de "rol als poortwachter uiterst serieus neemt en deze met zorgvuldigheid uitvoert": "Op geen enkele wijze willen wij de indruk wekken deze verplichtingen te onderschatten of ons bij de uitvoering van deze verplichtingen door andere belangen te laten leiden."

BDO gaat in beroep tegen het boetebesluit.