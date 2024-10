Staat niet aansprakelijk voor misstanden bij adopties uit Sri Lanka

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de staat niet aansprakelijk is voor misstanden bij de adoptie van kinderen uit Sri Lanka in de periode 1983-1990. Acht voormalige adoptiekinderen waren naar de rechter gestapt, ze zeggen dat die misstanden een grote impact op hun leven hebben gehad. Ze weten niet wie hun biologische ouders zijn, wat hun echte naam is en waar en wanneer ze precies zijn geboren.

De geadopteerden willen dat de overheid nalatigheid erkent voor de fouten die zijn gemaakt en de kosten vergoedt die ze tevergeefs hebben gemaakt om hun afkomst te achterhalen. De stichting die bij hun adoptie bemiddelde en de fouten maakte, hield in 2010 op te bestaan. Maar volgens de acht is de staat ook aansprakelijk, omdat die als toezichthouder had kunnen en moeten weten dat er bij adopties uit Sri Lanka veel misging, en met name bij deze stichting .

Ze verwijzen naar het rapport van de commissie-Joustra van vijf jaar geleden. Die commissie deed op verzoek van de overheid onderzoek naar de rol van Nederland bij interlandelijke adoptie en stuitte op misstanden als kinderroof. Volgens de commissie-Joustra verzuimde de staat in te grijpen en kwam de overheid niet met oplossingen.

Toezichtrol beperkt

De Haagse rechtbank zegt dat de toezichthoudende taak van de staat op adopties uit Sri Lanka beperkt was. Feitelijk kwam het erop neer dat alleen de jaarverslagen van de adoptieorganisaties werden gecontroleerd. "Hoe mager dat met de kennis van nu ook overkomt, dit was in feite alles wat toen nodig werd gevonden."

Daarnaast bevatten de adoptiedossiers geen "fouten of tegenstrijdigheden die zo kenbaar en ernstig zijn dat de Staat deze had moeten onderkennen", aldus de rechtbank. De staat had de adopties op grond van de signalen die er waren dan ook niet hoeven stoppen.

Rechtvaardigheidsgevoel

De rechtbank voorziet dat dit oordeel niet aansluit bij het algemeen rechtvaardigheidsgevoel en al helemaal niet bij dat van de acht aanklagers. "Hoe schrijnend de situatie ook is, de rechtbank moet de vraag of de Staat hiervoor aansprakelijk is, beoordelen aan de hand van de kennis, normen en maatschappelijke opvattingen ten tijde van de adopties."

De advocaat van de acht laat weten dat zijn cliënten zich beraden op een hoger beroep.