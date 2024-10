Man die Tim Hofman wilde doden krijgt vijf jaar cel en tbs

De man die die vorig jaar september presentator Tim Hofman wilde doden is veroordeeld tot vijf jaar celstraf en tbs. Het Openbaar Ministerie (OM) had vorige maand twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Chris T. (42).

T. liep op 6 september 2023 het pand van BNNVARA in Hilversum binnen met een omgebouwd gaspistool en zei dat hij Hofman wilde doodschieten. De beveiliger van het pand schakelde de politie in, die de man arresteerde.

Woke

De man werd door het OM ook verdacht van poging tot moord met een terroristisch oogmerk. Volgens de officier van justitie wilde de man een deel van de bevolking "die hij omschrijft als woke" angst aanjagen door Hofman als slachtoffer te kiezen.

De man stond ook terecht voor het voorbereiden van een moord op een hulpverlener uit Oss in augustus vorig jaar.

De rechtbank achtte bewezen dat T. de moord op Hofman met een terroristisch oogmerk had voorbereid en wilde uitvoeren, net als die op de hulpverlener. In het oordeel werd wel meegenomen dat T. verminderd toerekeningsvatbaar was, dat hij voortijdig afzag van zijn voorgenomen misdrijven en zichzelf aangaf.