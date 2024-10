Teller Giro555-actie passeert 8 miljoen euro, vooral burgers doneren geld

Bij Giro555 voor de slachtoffers in het Midden-Oosten is tot nu toe ruim 8 miljoen euro opgehaald. Bij de aftrap van de landelijke actiedag vanochtend vroeg stond de teller nog op bijna 4,4 miljoen euro. Met name burgers doneren geld bij deze actie.

"Het bedrijfsleven en andere organisaties komen deze keer beduidend minder in actie voor Giro555 dan bij andere edities", schrijft de organisatie in een tussenstand. Een mogelijke verklaring voor dit verschil wordt niet gegeven.

Gevoeligheden

Het precieze bedrag dat om 17.30 uur is opgehaald is 8.022.490,90 euro. Het geld gaat naar slachtoffers in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië. Vanwege de gevoeligheden rond het onderwerp is de actiedag in museum Beeld & Geluid in Hilversum anders opgezet dan eerdere actiedagen van de samenwerkende hulporganisaties.

Waar veel eerdere acties werden afgesloten met een avondvullend tv-programma, is er dit keer voor gekozen om 's avonds een paar keer te schakelen met Beeld & Geluid voor updates. Die zijn op NPO 1, RTL 4 en SBS6 te zien.

Er komt "inderdaad geen vol avondprogramma, en dat is heel gepast", zei Arjan Lock, voorzitter van het college van omroepen, daar eerder over. "Het is een onderwerp dat zorgvuldigheid vraagt."

Verdeelsleutel

Er zitten minder bekende Nederlanders dan bij eerdere acties in het belpanel en er treden geen artiesten op. Ook doen meerdere commerciële radiostations niet mee aan de actiedag.

Voor de opbrengst wordt een verdeelsleutel gemaakt. Actievoorzitter Harm Goossens van Giro555 zegt dat het meeste geld naar Libanon en Gaza gaat. Maar er gaat bijvoorbeeld ook geld naar hulp voor Israëliërs die getraumatiseerd zijn door de terreuractie van Hamas op 7 oktober vorig jaar.

De laatste landelijke actiedag was vorig jaar. Toen werd geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Die actie leverde ruim 128 miljoen euro op.