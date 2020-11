Advies OMT aan kabinet: nertsenfokkerijen eind dit jaar sluiten

Nertsenbedrijven moeten voor 1 januari hun dieren doden en de huiden verkopen. Dat is het advies van het OMT-Z, het Outbreak Management Team Zoönosen, dat adviseert over corona en de overdracht van het virus van dieren op mensen.

Het advies komt erop neer dat er geen onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid is en het kabinet het huidige beleid voor het sluiten van alle nertsenfokkerijen moet voortzetten.

Bedrijven met een coronabesmetting worden nog steeds geruimd. De andere bedrijven mogen nog tot eind dit jaar pelzen verkopen. De bedrijven in risicogebieden moeten daar extra mee opschieten, zegt het OMT-Z.

In het geval dat bedrijven toch nog tijdelijk een aantal fokdieren houden, adviseert het OMT-Z "om een scherpe surveillance op te zetten, zodat eventuele besmettingen tijdig worden gedetecteerd". Ook moet het vervoersverbod streng gehandhaafd worden.

Het OMT-Z zegt dat sommige bedrijven hun moederdieren nog in leven houden omdat zij de precieze uitwerking van de wet en de compensatieregeling afwachten. Het kabinet belooft daarom hier volgende week duidelijkheid over te geven.

Onmiddellijke ingang

Een deel van de Tweede Kamer wil dat er met onmiddellijke ingang een eind komt aan de nertsenfokkerijen in Nederland en dat alle dieren zo snel mogelijk worden gedood.

Aanleiding daarvoor zijn de berichten uit Denemarken dat daar nieuwe mutaties of varianten van het coronavirus zijn aangetroffen op nertsenfokkerijen. De Deense regering heeft daarop besloten dat alle nertsen geruimd moeten worden. Denemarken is de grootste nertsenproducent ter wereld.

Gisteren in het vragenuurtje vroeg de Partij voor de Dieren aan minister De Jonge waarom Nederland niet hetzelfde besluit neemt. Ook D66 vindt dat het kabinet veel risico neemt.

De Jonge zei dat hij wilde wachten op het advies van het OMT-Z. Hij benadrukte dat het kabinet al bezig is met het beëindigen van de hele nertsensector. Daarvoor is een wet in de maak, waarin ook wordt geregeld wat de nertsenfokkers krijgen ter compensatie.

In Denemarken is het overigens ook niet zo simpel om met onmiddellijke ingang alle 15 miljoen dieren te ruimen, moest premier Frederiksen gisteren toegeven. Ook daar moet de overheid eerst met een juridische en financiële onderbouwing komen.