Geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht, lange wachtrij voor bussen

De NS waarschuwt ook voor drukte en langere wachttijden bij de bushaltes op de stations. Reizigers die geen zin hebben om te wachten op het station kunnen met de trein omreizen via Nijmegen. Wie vanuit Eindhoven of Tilburg naar Amsterdam wil met de trein kan ook via Rotterdam reizen.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de komende nacht worden afgerond. Volgens de spoorvervoerder gaat het om herstelwerkzaamheden. Waarom die nodig zijn, is onduidelijk.