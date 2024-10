Justitie eist 28 jaar en tbs tegen Donny M. voor misbruik en doden Gino (9)

Het proces begon afgelopen maandag. Donny M. had zijn daden bekend in een reeks politieverhoren en herhaalde die bekentenis maandag voor de rechter. De zaak wordt daar pas na twee jaar behandeld, omdat er veel onderzoek nodig was vanwege wisselende verklaringen van M. Het OM wilde zo dicht mogelijk bij de waarheid komen.

Reconstructie

In de rechtbank vroegen de officieren van justitie zich hardop af of M. wel de hele waarheid heeft verteld. Donny M. heeft verklaard dat hij op die eerste juni verschillende drugs had gebruikt, rondreed in zijn auto en daarbij Gino in het vizier kreeg, die op een veldje aan het voetballen was. "Het is net of een knop omging, mijn focus was alleen nog op hem", zei hij in de rechtszaal.

Het OM liet vandaag een reconstructie zien van de route die M. aflegde met zijn auto. Er werden beelden getoond van een steppende Gino en de blauwe Volkswagen van M. die hem volgt. Volgens het OM blijkt daaruit duidelijk dat "zodra de verdachte Gino ziet, hij hem moest hebben".

M. nam de jongen mee in zijn auto, volgens het OM met de bedoeling hem te misbruiken, en reed naar zijn appartement in Geleen. Daar gaf hij Gino xtc en een erectiepil, misbruikte hij hem en doodde hij hem met een kussen, aldus zijn verklaring. Het lichaam verpakte hij in vuilniszakken en legde hij bij een afgebrand huis in de buurt. De vondst van het lichaam leidde tot afschuw en beroering.

Spreekrecht

Twee zussen van Gino maakten gisteren gebruik van hun spreekrecht in de rechtszaal. Zij wilden dat M. nooit meer vrijkomt. "Jouw kansen zijn op", zei een van de zussen. "Ik zie jou niet als mens, maar als monster", zei de ander.