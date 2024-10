Meer dan honderd doden door ontploffing van tankwagen in Nigeria

"Het was angstaanjagend", zei een man tegen nieuwszender Channels Television. "Mensen renden alle kanten op en riepen om hulp. Het vuur verspreidde zich ontzettend snel, waardoor velen niet konden ontsnappen." De meeste slachtoffers worden later vandaag begraven.

Vaker ongelukken met tankwagens

Er zijn vaker zware ongelukken met tankwagens in Nigeria. Verkeersregels worden slecht nageleefd, de wegen zijn vaak in slechte staat en er zijn weinig alternatieven voor het vervoeren van brandstof over de weg vanwege de afwezigheid van bijvoorbeeld een efficiënt spoornetwerk.

Zo kwamen er vorige maand nog 48 mensen om bij een ander tankwagenongeluk, waarbij een tankwagen frontaal botste op een andere truck.

Het komt ook vaker voor dat mensen na zo'n ongeluk met een tankwagen gelekte brandstof proberen op te vangen, zeker nu de benzineprijzen in Nigeria na het schrappen van meerdere subsidies begin vorig jaar flink omhoog zijn geschoten.