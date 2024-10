Aardbeving gemeten in Turkije, bewoners komen met de schrik vrij

Correspondent Turkije Mitra Nazar:

"Het lijkt erop dat iedereen in het getroffen gebied met de schrik is vrijgekomen. Er zijn drie gebouwen met fikse schade, maar er zijn geen doden en gewonden. We zien wel op beelden dat veel mensen in paniek de straat op zijn gerend. Er zijn berichten over botsingen tussen auto's, en in Elazig is iemand gewond geraakt nadat die in paniek uit het raam is gesprongen.

Die paniek is niet zo gek. Het trauma van de aardbevingen van 6 februari 2023 is nog vers. Mensen gaan meteen uit van het ergste. Daarnaast vertrouwen mensen er niet op dat hun flats stevig genoeg zijn. Experts zeggen dat de beving van vandaag mogelijk zelfs nog een late naschok is van die van vorig jaar."