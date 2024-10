Engelse voetbalbond bevestigt: Tuchel volgt Southgate op als bondscoach

Thomas Tuchel volgt Gareth Southgate op als bondscoach van Engeland. De Engelse voetbalbond FA heeft een akkoord bereikt met de 51-jarige Tuchel, die op 1 januari 2025 gaat beginnen. De Engelsman Anthony Barry zal gaan fungeren als assistent.

Tuchel, die Chelsea in 2021 als trainer aan de Champions League hielp, wordt de eerste in Duitsland geboren bondscoach van Engeland. Hij is na Sven-Göran Eriksson en Fabio Capello de derde buitenlandse bondscoach ooit voor de Engelsen.

Naast Chelsea was Tuchel ook trainer van Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en Bayern München.

"Ik ben er erg trots op dat ik de eer heb gekregen om het Engelse team te leiden", aldus Tuchel. "Ik voel al lang een persoonlijke band met het spel in dit land en het heeft me al een aantal ongelooflijke momenten opgeleverd."

Verloren finale

Onder leiding van Southgate, die deze zomer stopte, verloor Engeland in juli de finale van het EK van Spanje (2-1). Ook op het EK in 2021 haalde Southgate's Engeland de finale, die werd verloren van Italië.