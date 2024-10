Twee gewonden bij ongeluk op N65 in Brabant, weg nog urenlang dicht

Bij een ongeluk op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch zijn vanochtend twee gewonden gevallen. De weg is naar verwachting in beide richtingen nog uren afgesloten.

Het ongeluk gebeurde bij Berkel-Enschot. Twee auto's botsten door een nog onbekende oorzaak op elkaar. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, schoten te hulp, meldt Omroep Brabant. Beide slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. Volgens Omroep Brabant is de ravage op de weg groot. De N65 is in beide richtingen tot 14.00 uur afgesloten, verwacht Rijkswaterstaat. Er is een omleiding ingesteld via Tilburg.