Kinderen eten na vierde levensjaar ongezonder, 'voedsellessen zouden helpen'

Baby's en peuters eten vrij gezond, maar na het vierde levensjaar gaat het achteruit met de gezonde eetgewoonten, richting een dieptepunt in de puberjaren. Dat constateert het Voedingscentrum op basis van onderzoeken van het RIVM en het CBS naar eetgewoonten.

"Jonge kinderen eten eigenlijk het beste", zei Liesbeth Velema in het NOS Radio 1 Journaal. Relatief veel jonge kinderen krijgen voldoende hoeveelheden gezonde voeding binnen, blijkt uit die onderzoeken, zoals groente, fruit, graanproducten, peulvruchten en zuivel. Maar vanaf het vierde jaar neemt de inname van gezonde voeding af.

"Zeker tieners halen relatief veel energie uit snacks en suikerhoudende dranken en eten ook echt te weinig fruit", zei Velema. "En ze halen ook niet de aanbevolen hoeveelheden voor brood, noten, vis en zuivel. En ja, waar dat aan ligt? Dat is niet specifiek onderzocht, maar wat we wel weten is dat zeker bij kinderen tot 4 jaar ouders heel bewust bezig zijn met hun kinderen gezond laten eten en drinken."

In die leeftijdsgroep krijgen ouders ook professionele ondersteuning en is er vaak gezonde voeding op de kinderopvang. Maar als kinderen naar de basisschool gaan, verliezen ouders geleidelijk aan zicht op wat kinderen eten. "Zeker bij middelbare scholieren zie je dat wat klasgenoten eten en drinken een grote rol speelt en dat ze in de pauzes af en toe naar de supermarkt gaan. Daar halen ze voornamelijk suikerhoudende drank en snacks."

Goed voorbeeld

Velema vindt het belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven door thuis gezonde voeding op tafel te zetten. "Ouders van tieners hebben echt wel meer invloed op hun kind dan ze zelf denken." En als ze zorgen dat er thuis voldoende groente op tafel staat, krijgen die tieners dat toch binnen, aldus Velema.

Wat snoepen en snacken betreft, vindt Velema het belangrijk dat ouders daar met hun kinderen over praten en afspraken over maken. "Maar uiteindelijk zien we dat er meer nodig is en dat is toch echt voedseleducatie. Dat zou veel meer vanaf de basisschool al in de lessen aan bod moeten komen."

"Ook zien we goede effecten van de gratis schoolmaaltijden", zegt Velema. "Overal waar veel jeugd komt, zou het aanbod veel gezonder moeten zijn en dat gezonde aanbod moet dan ook goedkoper zijn."