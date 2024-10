Miljoenen Nederlanders hebben chronische pijn, artsen spreken van 'pijnepidemie'

Terwijl er wel degelijk mogelijkheden zijn om chronische pijn te behandelen zonder opioïden, zeker als zenuwletsel de pijn veroorzaakt. Medicijnen tegen depressie of epilepsie zijn ook effectief omdat ze zenuwweefsel tot rust kunnen brengen, waardoor de pijn als minder heftig wordt ervaren. Tegelijkertijd valt het risico op verslaving bij deze middelen doorgaans in het niet in vergelijking met opioïden.

Opleidingen

"Maar veel artsen weten dit niet en je kunt het ze niet kwalijk nemen want het komt immers niet of nauwelijks voor in de meeste opleidingen voor geneeskunde", stelt Wille. "Pas sinds 2019 is het bij ons in Amsterdam onderdeel van het curriculum geworden. En bij de huisartsenopleiding sinds dit jaar nog een stuk uitgebreider. Wij als anesthesiologen vinden dat dit eigenlijk landelijk moet gebeuren."

Wille verwacht dat de sociaal-maatschappelijke impact van chronische pijn in dat geval kan worden beperkt. Er zijn ruim 90 gespecialiseerde pijnklinieken in Nederland. "Op 3,5 miljoen patiënten is dat een druppel op de gloeiende plaat. En ik denk dat juist huisartsen dankzij een verbeterde opleiding het verschil kunnen maken. Met aangevulde kennis kunnen ook zij verantwoord de juiste middelen tegen zenuwpijn voorschrijven."