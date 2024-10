Toptennissers strijden in Saudi-Arabië om grootste prijzenpot ooit, ondanks kritiek

Op de Six Kings Slam ontvangt iedere deelnemer gegarandeerd 1,5 miljoen dollar (omgerekend 1,37 miljoen euro) aan startgeld. De winnaar krijgt nog eens 6 miljoen dollar extra. Dat zijn ongekende bedragen. Ter vergelijking: Sinner kreeg vorige maand 3,6 miljoen dollar voor zijn winst op de US Open, een van de vier traditionele grandslams in het tennis.

De astronomische prijzenpot verklaart waarom 's werelds beste tennissers zich hebben laten verleiden tot deelname. Maar zoals wel vaker met sportevenementen in het Midden-Oosten, is ook dit toernooi in Saudi-Arabië niet onomstreden.

Overvolle kalender

Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de speelkalender die, net als in het voetbal, overvol is. Alcaraz stelde in september nog dat de tenniskalender "te vol en te nauw" is en soms de motivatie te missen voor alweer een nieuw toernooi. Dat geluid klinkt ook bij de vrouwen: toppers als Iga Swiatek en Elina Svitolina maakten dit jaar vergelijkbare statements.

Nadal klaagt zelfs al veel langer over een overvolle tenniskalender. In 2011 liet hij aan ESPN weten een oplossing te willen voor het grote aantal wedstrijden, waarbij hij zich uitsprak over toernooiorganisaties die volgens hem niet aan de gezondheid van de spelers denken.

Toch gaan Alcaraz, Nadal en hun collega's aan het einde van een zwaar seizoen naar Saudi-Arabië voor een toernooi dat niet eens ATP-punten oplevert.

Mensenrechten 'onverminderd slecht'

Naast de volle speelkalender is er een andere belangrijke reden waarom veel mensen in de tenniswereld kritisch zijn op het nieuwe evenement: de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië, die door experts "onverminderd slecht" wordt genoemd.

Al in 2018 riep Amnesty International Djokovic en Nadal op om geen demonstratiewedstrijd in Saudi-Arabië te spelen. Dat verzoek was aan dovemansoren gericht en de twee speelden hun lucratieve partij. Nadal verbond zich dit jaar zelfs aan het land als 'ambassadeur van het Saudische tennis'.

Vanzelfsprekend liet Nadal dan ook weten enthousiast te zijn over de Six Kings Slam. Dat geldt echter niet voor iedereen in de tenniswereld.