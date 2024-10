Kabinetsaanpak EU: asiel haalbaar, landbouw en financiën 'moeilijk tot onmogelijk'

Premier Schoof gaat morgen naar Brussel om daar de lange wensenlijst van het kabinet te bespreken. Asiel zal het belangrijkste thema zijn, maar ook op de onderwerpen landbouw en financiën hoopt het kabinet veel te halen. 'Met de vuist op tafel slaan', zoals BBB-leider Caroline van der Plas tijdens de verkiezingscampagne voorstelde, is niet de voorkeurstactiek van de nieuwe ministers.

Binnen het kabinet is een speciale overlegclub opgericht waarin wordt besproken wat de beste tactiek is om in Brussel zaken geregeld te krijgen: de Stuurgroep Tactiek en Timing Europese Inzet Hoofdlijnenakkoord. De belangrijkste thema's zijn migratie, landbouw en financiën. Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert de groep. "We kijken wat tijdpaden zijn in Brussel en hoe we elkaar kunnen versterken", zegt Buitenlandminister Caspar Veldkamp tegen Nieuwsuur.

'Opt-out' migratiebeleid

De werkgroep was bijvoorbeeld betrokken bij het opstellen van de brief die Faber vorige maand naar Brussel stuurde om te vragen om een zogenoemde 'opt-out', een uitzonderingspositie, op het Europese migratiebeleid. In documenten van het ministerie van Asiel staat dat de groep met de volgende aanpak kwam: de brief moet een "politiek signaal" afgeven, het "Europees Asiel- en Migratiepact is essentieel, zolang Nederland geen opt-out heeft" en de aankondiging moest "een zachte landing" zijn.

Fabers collega's in Europa zijn niet enthousiast over het plan, bleek donderdag toen zij voor het eerst de raad van de Europese Asielministers bijwoonde. Andere landen willen juist meer samenwerken. Wel zijn de meeste landen het erover eens dat er een strenger migratiebeleid moet komen. Dat kan Faber dus helpen om toestemming te krijgen voor andere plannen.