Australië gaat variabele ticketprijzen voor onder meer concerten verbieden

De Australische regering heeft aangekondigd een eind te willen maken aan variabele ticketprijzen voor onder meer concerten. Dit is een prijsstrategie die steeds meer bij de verkoop van concertkaarten wordt gehanteerd: als de vraag groter wordt voor een concert dan gaat de prijs voor een kaartje omhoog.

Premier Albanese en minister van Financiën Chalmers kondigden een plan aan om deze strategie te verbieden. Het maakt deel uit van een groter plan waarin de overheid "oneerlijke handelspraktijken" wil verbieden op basis van de Australische consumentenwet. Zo worden ook onduidelijke verborgen kosten bij onder meer sportschoollidmaatschappen en vliegtickets aangepakt.

"Van concertkaartjes tot hotelkamers en sportschoolabonnementen: Australiërs zijn het zat dat bedrijven sluwe tactieken gebruiken die het moeilijk maken om abonnementen te beëindigen of verborgen kosten aan aankopen toevoegen", zegt de Australische overheid in een verklaring.

Kaartje voor Green Day? 500 Australische dollar

In Australië kwam kwamen variabele ticketprijzen nog meer onder een vergrootglas te liggen toen concertkaartjes voor een show van de Amerikaanse band Green Day in Sydney op de site van de officiële verkoper voor 500 Australische dollar (ongeveer 300 euro) werden aangeboden.

De praktijk, die in het Engels dynamic ticket pricing wordt genoemd is in veel landen, waaronder Nederland, gewoon toegestaan. In Engeland is mededingingswaakhond CMA een onderzoek gestart naar de kaartverkoop van Oasis-concerten, waarbij ook gebruikt werd gemaakt van de 'dynamische' prijzen. Fans klaagden dat zij zo'n 421 euro moesten betalen voor een standaardticket, in plaats van de oorspronkelijke 175 euro. Ticketverkopers wijzen naar de artiesten en concertorganisatoren, die zelf mogen bepalen wat zij voor hun kaartjes vragen.

In Nederland liet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vorig jaar weten het systeem ongewenst te vinden, maar noemde het een zaak van de markt.