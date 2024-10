Rus gered na tien weken op drift met bootje in Siberisch zeewater

De schipbreukeling is na zijn redding is in een ziekenhuis opgenomen. Hij is 50 kilo gewicht kwijtgeraakt. Aanvankelijk woog hij 100 kilo, wat een reden kan zijn dat hij het wist te overleven. Volgens de behandelend arts leed hij aan uitdroging en onderkoeling maar is de conditie van de 46-jarige stabiel.

De vrouw van de man vertelde aan het Russische staatspersbureau RIA Novosti dat de drie bij vertrek genoeg eten mee hadden voor twee weken, plus warme kleren, zwemvesten, vuurpijlen en bijna 20 liter water.

Onderzoek ingesteld

Pitsjoegin heeft zelf nog niets gezegd over hoe hij het wist vol te houden in de Zee van Ochotsk, de koudste zee van Oost-Azië die berucht is vanwege het stormachtige weer. De plaatselijke aanklager heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van zijn mede-opvarenden. Ook mogelijke overtredingen van de veiligheidsregels worden onderzocht.

De vissers vonden de lichamen van de neef en zijn zoon vastgebonden aan de boot. Pitsjoegin had dat gedaan om te voorkomen dat ze door de golven zouden worden weggespoeld. De vrouw van Pitsjoegin noemt het feit dat haar man nog leeft "een soort wonder".

Vorig jaar raakte een Australische zeiler meer dan twee maanden op drift met zijn hond. Door de ruwe zee was hun boot en elektronica beschadigd waardoor ze volledig afgesneden waren geraakt van de buitenwereld. Zeiler en hond wisten het allebei te overleven.