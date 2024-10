Spanje naar kwartfinales Nations League, Portugal nog onzeker na 0-0 tegen Schotland

Na rust bleven de Polen jagen op de gelijkmaker. En die viel: oud-Feyenoorder Sebastian Szymański plaatste de 3-3 strak in de hoek. In de slotfase ontsnapte Robert Lewandowski aan een aanslag van Kroatische doelman Dominik Livaković, die nadat hij een bal had weggetrapt met gestrekt been op Lewandowski's onderbeen belandde. Rood, oordeelde de scheidsrechter.

De Nations League is begin november terug, als de laatste twee speelronden van de groepsfase worden afgewerkt.