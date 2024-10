Groot deel van Brabant maakt nu deel uit van Van Gogh Nationaal Park

Omroep Brabant schrijft dat zo'n anderhalf miljoen Brabanders vanaf vandaag in het Nationaal Park wonen. Het gaat om het gebied van het zuidwesten van Breda tot aan Helmond in het oosten van de provincie. Het Nationaal Park omvat naast steden en dorpen ook natuurgebieden als de Loonse en Drunense Duinen, de Kampina en het Ulvenhoutse Bos.

De provincie wil het gebied de komende jaren flink vergroenen. Zo komt er 1000 kilometer aan heggen op het platteland. Ook komt er meer groen in woonwijken. Een ander plan is dat boeren een deel van hun land openstellen voor wandelaars.

Aardappeleters

Het gebied is vernoemd naar Vincent van Gogh (1853-1890) omdat hij in het gebied opgroeide en er in 1885 zijn eerste meesterwerk schilderde, De Aardappeleters. De provincie wil dat mensen uit binnen- en buitenland de natuur en het landschap ervaren dat Van Gogh inspireerde.

De provincie Noord-Brabant en de voorzitter van het nationale park beschouwen de nieuwe status als "een krachtige motor voor verdere gebiedsontwikkeling en een goede leefomgeving voor mens, plant en dier".