Voor het eerst hockeysters geveild in India: Jansen grootverdiener, Verschoor realistisch

International Josine Koning, keepster van Den Bosch, deed zelf niet mee aan de veiling, omdat het haar niet uitkwam met haar planning. Van haar team is alleen de Belgische Charlotte Englebert geveild, voor ongeveer 17.000 euro.

Volgens Koning mocht iedereen gewoon meedoen van de club. "Als mensen het hadden gewild had het gewoon gekund." Dat bevestigde ook grootverdiener Jansen: "Ik heb dit in overleg met mijn club gedaan. Als ze hadden gezegd dat ze het helemaal niks vonden, had ik het waarschijnlijk ook niet gedaan."

Gelijke betaling

Keepster Koning hoopt dat dit toernooi een succes wordt. "Het is te gek dat dit nu ook voor vrouwen georganiseerd wordt. Het is een kans voor profilering van vrouwenhockey, zeker in India waar vrouwenhockey echt ontzettend groot is. En voor de vrouwen zelf is het een mooie kans om een zakcentje bij te verdienen en natuurlijk een hele vette ervaring te hebben."

Koning sprak zich in het verleden vaker publiekelijk uit over gelijke betaling. Maar dat het budget van de HIL voor de vrouwen lager is dan voor de mannen, vindt ze best wel logisch. "Het is ook gewoon nog een jonge competitie voor de vrouwen en ik denk dat er ook daardoor nog wel wat ongelijkheid in zit voor ons. In de ideale wereld zou je dat het liefst veranderen."