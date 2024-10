Zeeschildpadden uit Blijdorp maken het goed na rentree bij de Azoren

Het gaat goed met de twee tropische zeeschildpadden die aanspoelden in Nederland en afgelopen zomer zijn vrijgelaten bij de Azoren, een Portugese eilandengroep in de Atlantische Oceaan. De dieren zijn de afgelopen weken gevolgd via speciale zendertjes, laat Diergaarde Blijdorp weten.

De verzwakte tropische zeeschildpadden spoelden afgelopen winter aan en werden opgelapt in de dierentuin in Rotterdam. Ze kregen daar de namen Bodhi en Brick. De zeedieren zijn in speciale kisten via Lissabon naar de Azoren gevlogen. Daar kwamen ze eerst tot rust in een aquarium. In augustus is het tweetal vrijgelaten in de Atlantische Oceaan.

Zenders laten vanzelf los

Schildpad Brick heeft "redelijk snel" gezwommen, blijkt uit de data van de zendertjes. Hij zwemt nu zo'n 1000 kilometer ten noorden van de Azoren. De andere zeeschildpad, Bodhi, is nu bijna 800 kilometer ten oosten van de Azoren, bijna halverwege tussen de Azoren en de kust van Portugal.

De zendertjes laten vanzelf los als de dieren groeien, schrijft regionale omroep Rijnmond. Het is dus niet mogelijk om de schildpadden gedurende de rest van hun leven te blijven volgen.

Afgelopen winter en voorjaar spoelden op verschillende plekken langs de Nederlandse kust zeeschildpadden aan. Die werden allemaal opgevangen in Diergaarde Blijdorp, de enige opvangplek voor de dieren in Nederland.

Zes schildpadden gingen dood in de opvang. Een stierf waarschijnlijk als gevolg van een longontsteking. Vijf andere dikkopschildpadden kwamen om door een technisch probleem. Daardoor werd het water te warm en dat werd de dieren fataal.