Gieskes-Strijbis Podiumprijs naar Cherish Menzo en Vernon Chatlein

De Gieskes-Strijbis Podiumprijs, de grootste podiumprijs van Nederland, is dit jaar uitgereikt aan de danser en choreograaf Cherish Menzo en aan muzikant Vernon Chatlein. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan makers die een bijdrage leveren aan onder meer de diversiteit van de podiumkunsten in Nederland.

Menzo maakte met haar dansvoorstellingen Jezebel en Darkmatter diepe indruk op de jury. Daarin zet de danser de ervaringen van zwarte mensen centraal. "Op sublieme wijze kantelt ze de bevooroordeelde manier van kijken naar het eigen lichaam, naar dat van de ander, en de verhalen die we eraan verbinden", schrijft de jury.

Bij Chatlein raakte de voorstelling Voices from Letter: Kiminá de jury in het bijzonder. De jazzmuzikant vertaalt Tambú, een dans- en muziekstroming uit het Caribisch gebied, naar hedendaagse muziek. "De verbindende kracht van Vernon Chatlein spatte van het podium", aldus het rapport.

'Duw in de rug'

Menzo en Chatlein ontvangen vanwege de prijs een geldbedrag. Beiden mogen 60.000 euro uitgeven aan hun artistieke ontwikkeling.

Chatlein vindt het winnen van de prijs overweldigend en noemt het bedrag een "fantastische ondersteuning die me in staat stelt om artistiek werk te kunnen creëren". Menzo noemt het "een duw in de rug om samen met anderen te blijven dromen, bevragen en creëren en onze realiteit in dialoog te brengen met het theater".

Steef de Jong

Actrice Meral Polat, acteur Saman Amini en celliste Maya Fridman waren ook genomineerd voor de Gieskes-Strijbis Podiumprijs. Zij ontvangen ieder 10.000 euro. Dat bedrag mogen ze naar eigen inzicht besteden.

Sinds 2017 wordt de prijs jaarlijks uitgereikt aan kunstenaars uit verschillende disciplines, zoals theater, muziek en dans. Vorig jaar mochten operette-theatermaker en regisseur Steef de Jong en theaterproducent Well Made Productions de prijs in ontvangst nemen.