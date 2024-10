Feyenoord-tegenstander Benfica beschuldigd van matchfixing, wijst naar ex-voorzitter

Het Openbaar Ministerie in Portugal heeft een aanklacht ingediend tegen voetbalclub Benfica voor mogelijke matchfixing. De topclub uit Lissabon is volgende week dinsdag de tegenstander van Feyenoord in de Champions League.

De club zou "financiële voordelen hebben verleend" aan competitiegenoot Vitória Setubal, dat als tegenprestatie minder goed zou hebben gevoetbald in onderlinge competitieduels. Benfica heeft zich volgens het OM tussen 2016 en 2019 schuldig gemaakt aan deze praktijken.

In een verklaring noemt de Benfica de beschuldigingen ongegrond. "Benfica en zijn advocaten zullen de beschuldiging waarvan ze vandaag op de hoogte zijn gesteld gedetailleerd analyseren. Benfica zal zich zonder aarzeling verdedigen tegen alle ongegronde beschuldigingen."

Ex-president is hoofdverdachte

Luís Filipe Vieira zou de hoofdverdachte zijn in de matchfixing-zaak. De steenrijke zakenman was van 2003 tot 2021 voorzitter van Benfica en kwam eerder in aanraking met justitie vanwege vermeende financiële delicten.

In de verklaring lijkt Benfica ook te wijzen op Vieira en spreekt het van "daden die aan onze ex-voorzitter en een voormalig adviseur zijn toegeschreven."