15 oktober in Nieuwsuur: De asielplannen na toepassing noodrecht • De kabinetswensen voor Brussel • AZC in Nijkerk

Discussie over AZC in Nijkerk

Het is een discussie die overal in het land speelt en die veel emoties oproept: wel of geen AZC. Volgens de spreidingswet, die nog altijd in werking is, moeten alle gemeenten asielzoekers opnemen. Voor 1 november moet duidelijk worden hoe ze aan die verplichting gaan voldoen. Dat leidt tot veel verzet onder de bevolking, die zich gesteund weet door het kabinet dat de spreidingswet wil afschaffen. Wij volgden de discussie over de komst van een AZC in Nijkerk, de gemeente waar minister Faber van asiel woont.