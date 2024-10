Dieprode cijfers van Oranje doen pijn aan de ogen, maar er is ook sprankje hoop

Dat het Nederlands elftal tegen Duitsland geen goede wedstrijd speelde, dat was ook met het blote oog wel te zien. Direct na afloop waren de Oranje-internationals zelf al zeer kritisch over hun eigen wedstrijd.

Ook de cijfers achter het duel leggen echter pijnlijke dingen bloot. Datajournalist Bart Frouws legt uit wat er maandagavond allemaal mis ging in München.

Slechte eerste helft

Met name de eerste helft was ronduit bedroevend. Frouws: "Nederland had maar één balcontact in het strafschopgebied van de Duitsers, terwijl zij er omgekeerd achttien hadden in het strafschopgebied van Oranje. De schotverhouding was 8-0 voor Duitsland..."

Het was lang geleden dat Oranje zo zwak voor de dag kwam in de eerste helft van een duel. Met behulp van de historische data van statistiekenbureau Opta bleek dat het ruim vijf jaar geleden was dat het Nederlands elftal voor rust geen enkele doelpoging noteerde. Dat was in juni 2019 tegen Portugal voor het laatst.