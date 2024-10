Meerderheid Tweede Kamer voor financiële impuls Kamp Westerbork

In het voorstel schrijft D66'er Paulusma dat "Nederland steeds vaker opgeschrikt wordt door voorbeelden van antisemitisme. "Dat is onaanvaardbaar en het is belangrijk om verhalen over de Jodenvervolging te blijven herdenken."

Kamp Westerbork biedt al lange tijd een plek voor herdenking en educatie over de Jodenvervolging. "Daarnaast wil Kamp Westerbork zich ontwikkelen tot een internationaal kenniscentrum over erfgoed van de oorlog", staat in het wijzigingsvoorstel.

D66 vindt deze ambitie belangrijk en roept daarom op tot een financiële bijdrage van het Rijk van 200.000 euro voor volgend jaar. Paulusma stelt dat dit "eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat is", maar noemt het "een goede eerste stap." Het geld zou moeten komen uit een pot die bestemd is voor het herdenken van de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast wil het D66-Kamerlid dat het kabinet dit bedrag jaarlijks geeft aan Kamp Westerbork.

Groenlinks-PvdA, VVD, D66, BBB, CDA en SGP hebben al toegezegd de begrotingswijziging te steunen. Naar verwachting wordt binnen een paar weken over het voorstel gestemd.