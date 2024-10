Zus van Gino tegen Donny M.: 'Voor het eerst ervaar ik wraak en erger'

Probleemjeugd

M. was al eerder emotioneel, toen de rechter hem voorlegde dat hij volgens deskundigen minder emoties voelt zoals empathie, schuld en berouw. "Er is echt wel berouw en schuld over wat er is gebeurd de laatste tijd", zei hij in tranen.

"Zeker met wat ik heb meegemaakt in het verleden, zou je zeggen: dit doe ik een ander niet aan." De verdachte zegt zelf te zijn misbruikt. Op 9-jarige leeftijd zou hij zijn betast door een zwemleraar, als 10-jarige zou hij seksueel zijn misbruikt door een begeleidster.

"Sommige mensen worden geboren met een gouden lepel in hun mond, bij u bleef de bestekla dicht", zei de rechter aan het begin van de zitting tegen M. Hij werd verslaafd geboren; zijn moeder gebruikte heroïne. Als 1-jarige zat M. in een crisisopvang en daarna in een pleeggezin.

Gedurende zijn hele jeugd vertoonde hij probleemgedrag. In 2014 was hij betrokken bij brandstichting, een jaar later gooide hij een steen van een viaduct, die op een haar na een auto miste. Weer twee jaar later werd hij als 17-jarige veroordeeld voor seksueel misbruik en het mishandelen van twee minderjarige jongens.

"Wij hebben het zelf ook niet makkelijk gehad, maar steeds opnieuw kiezen wij voor het goede", zei Naomi over het verleden van Donny M. in haar slachtofferverklaring. "Iets als een zware jeugd mag nooit als excuus gebruikt worden."

Seksuele drift leidend

M. heeft volgens deskundigen een persoonlijkheidsstoornis die op jonge leeftijd is ontstaan, met "anti-sociale trekken en borderline-trekken". Ook heeft hij een stoornis waardoor hij seksueel geïnteresseerd is in kinderen.

Die stoornissen maken de verdachte volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum verminderd toerekeningsvatbaar bij het seksueel misbruik en doden van Gino. Op dat moment zou hij zich hebben laten leiden door seksuele driften.

Bij de ontvoering van het jongetje was M. volgens het Pieter Baan Centrum wel toerekeningsvatbaar. M. vertelde gisteren dat hij Gino een tijdje volgde naar het speelveldje. "Dat maakt het voor ons planmatiger", zei een van de deskundigen.

M. moet tbs met dwangverpleging ondergaan, adviseert het Pieter Baan Centrum. Volgens de deskundigen is dat nodig vanwege een grote kans op herhaling.

De zussen van Gino geloven niet in behandeling van M. "Je leven zal je nooit beteren. Dat heb je eerder ook niet gedaan", zei Naomi. "Jij moet de rest van je leven in de gevangenis blijven, tot de dood. Net zoals mijn broertje voor de rest van zijn leven in het graf ligt."