Groot in Japan en nu ook thuis erkenning voor modeontwerper Camiel Fortgens

Dat het merk in Nederland vrij onbekend is, komt door de onorthodoxe aanpak van de ontwerper. Hij volgde een brede designopleiding in plaats van een modeopleiding, schonk weinig aandacht aan publiciteit en liet de Amsterdamse modeweek na één keer showen voor wat het was. Hij wilde dat zijn merk door de liefhebbers zelf ontdekt zou worden. En dat gebeurde, aan de andere kant van de wereld.

"In de Japanse cultuur is het cool als je dingen ontdekt die niemand kent. Een luxe maar klein merk als het onze wordt daar erg gewaardeerd", zo verklaart hij het succes in Azië. "Ze zijn daar qua kleding ook erg geïnteresseerd in wat er in Europa gebeurt. Wij maken Europees-westerse referenties, maar met een oversized pasvorm die bijna Japans is. Het sluit aan op wat zij mooi vinden."

Toch hoopt Fortgens ook dichter bij huis voet aan de grond te krijgen. Het geldbedrag dat aan het Cultuurfonds Mode Stipendium is verbonden wil hij dan ook gebruiken "om de Europese markt een duwtje in de rug te geven".