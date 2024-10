Russen blijven terrein winnen in Koersk, 40 procent terugveroverd

Het had een offensief moeten worden om het moraal op te krikken en het Westen te laten zien waartoe Oekraïne in staat was, maar het offensief in Rusland begint voor de Oekraïners steeds meer op een hoofdpijndossier te lijken.

Het offensief in de Russische regio Koersk is zijn derde maand ingegaan en na een snelle opmars is het tij nu gekeerd. Het front schuift elke dag een beetje op in het nadeel van Oekraïne.

Rusland is deze week begonnen met een nieuw tegenoffensief. Volgens het Oekraïense leger doen daar op dit moment zo'n 50.000 Russische militairen aan mee. Volgens de opperbevelhebber van het Oekraïense leger heeft Rusland zijn troepen deels weggehaald van het front in Oekraïne. Hoeveel Oekraïners vechten in het gebied is onduidelijk.

40 procent terugveroverd

Nog steeds heeft Oekraïne bijna 800 vierkante kilometer Russisch gebied en tientallen dorpen in handen, maar dat is een stuk minder vergeleken met de 1300 vierkante kilometer die ze begin augustus hadden veroverd. De Russen hebben de afgelopen maanden 40 procent van het terrein terugveroverd.