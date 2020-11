Cillessen moet onder mes en is uitgeschakeld voor rest van het kalenderjaar

Doelman Jasper Cillessen komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Zijn club Valencia meldt dat de nummer één van het Nederlands elftal een operatie moet ondergaan vanwege een spierblessure in zijn rechterbeen.

De ingreep zal aanstaande donderdag plaatsvinden. De Spaanse club maakte niet bekend hoe lang Cillessen uit de roulatie zal zijn. Volgens Spaanse media kan de herstelperiode drie tot vier maanden gaan duren.

Het is de derde doelman van het Nederlands elftal in korte tijd die geblesseerd raakt. Jeroen Zoet kampt met een liesblessure is tot het einde van dit jaar uitgeschakeld, Justin Bijlow moest vanwege een blessure ook al afzeggen. Zijn kwetsuur lijkt mee te vallen.