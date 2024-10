Roord keert terug in selectie Oranjevrouwen, ook rentree Van Dooren na twee jaar

Jill Roord zit voor het eerst sinds eind 2023 weer bij de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Andries Jonker maakte vandaag zijn selectie bekend voor de oefenwedstrijden tegen Indonesië (25 oktober) en Denemarken (29 oktober). Ook Kayleigh van Dooren zit er na lang blessureleed weer bij.

Roord, 98-voudig international en speelster van Manchester City, liep in december een zware knieblessure op. "Jill is een absolute topspeelster. Ze maakt nu al een goede indruk bij Manchester City dus ik ben heel blij dat ze weer terugkeert bij het Nederlands elftal", zegt Jonker.

Van Dooren zat in november 2022 voor het laatst bij de selectie en lag er 15 maanden uit met een zware knieblessure. De FC Twente-speelster is goed begonnen aan het huidige seizoen, met onder meer een hattrick in de Nederlandse Supercup en twee goals in het Champions League-duel met Celtic (2-0 winst).

Drie debutanten

Keeper Femke Liefting (AZ), middenvelder Danique Noordman (Ajax) en aanvaller Lotte Keukelaar (Ajax) zijn voor het eerst uitgenodigd voor het Nederlands elftal en maken dus hun debuut in het team van Jonker.

Verder zijn enkele vaste krachten er, in overleg met de speelsters en hun clubs, niet bij. Het gaat om Kerstin Casparij (Manchester City), Lineth Beerensteyn (VfL Wolfsburg) en Merel van Dongen (CF Monterrey).