Verwarring rond Faber over noodrecht asiel: 'Ze zal zich versproken hebben'

De politieke week begint vol verwarring over het staatsnoodrecht voor strenge asielmaatregelen. In de wandelgangen van de Tweede Kamer wekte minister Faber van Asiel en Migratie de indruk dat zij de juridische onderbouwing af heeft. "Het gaat goed", zei de minister tegen journalisten. "Hij is af. Ik ga u er verder niet over inlichten, het is nu in onderhandeling. Daar zitten de fractievoorzitters bij. Ik wacht dat rustig af."

Maar even later bleek dat de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen, inclusief die van Fabers eigen partij, de PVV, nog van niets wisten. VVD-fractievoorzitter Yesilgöz: "Ik heb nog niets gezien. Er moeten zo snel mogelijk goede voorstellen komen. Ik wacht al twee maanden op degelijke wetgeving."

Praten over asiel

Er zitten inderdaad fractievoorzitters bij elkaar, maar niet om over de 'dragende motivering' voor de inzet van het noodrecht voor strengere asielmaatregelen te praten.

PVV-leider Wilders en Van Vroonhoven van NSC praten op uitnodiging van premier Schoof met elkaar over de asielwetgeving en alternatieven voor het noodrecht. Yesilgöz zegt op vragen van journalisten dat zij niet beledigd is dat zij niet is uitgenodigd. Ze begrijpt dat, omdat die twee partijen wat betreft het inzetten van het noodrecht tegenover elkaar staan. "Ik ga niet over het proces", zegt Yesilgöz. "Ik weet niet waar het over gaat, ik weet net zo veel als u."

De VVD-leider zegt wel dat ze het "raar" zou vinden als een van de partijen op dit onderwerp het kabinet zou laten vallen, omdat er op zich overeenstemming is over een strenger asielbeleid. En Yesilgöz noemt hoe het nu verloopt "gehannes".