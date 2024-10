'Duitse trainer Tuchel topkandidaat voor bondscoachschap Engeland'

Thomas Tuchel is in gesprek met de Engelse voetbalbond, zo melden meerdere Engelse media waaronder Sky Sports en de BBC. De Duitser ligt op pole position om bondscoach van de Engelse nationale ploeg te worden.

Sinds het vertrek van Gareth Southgate, die van 2016 tot afgelopen zomer voor de groep stond, wordt Engeland geleid door interim-bondscoach Lee Carsley. Die is echter niet van plan om te blijven en zei eerder deze week: "Deze job is voor een trainer van wereldklasse die prijzen gewonnen heeft en alles meegemaakt heeft."

Als de gesprekken tussen de Engelse bond en Tuchel vlot verlopen, zou de trainer snel gepresenteerd kunnen worden, stelt Sky Sports. In dat geval zou hij in de interlandperiode in november al langs de lijn staan.

Het Engelse nationale elftal had twee keer eerder een buitenlandse bondscoach: de Zweed Sven-Göran Eriksson (2001-2006) en de Italiaan Fabio Capello (2008-2012).

Bekend in Engeland

Tuchel is geen onbekende in Engeland. Hij was van januari 2021 tot september 2022 hoofdcoach van Chelsea, waarmee hij onder meer de Champions League en de Europese Supercup wist te winnen.

Verder was Tuchel in clubverband werkzaam als hoofdtrainer van FSV Mainz, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain, waarmee hij in 2020 eveneens de Champions League-finale haalde. Zijn laatste werkgever was Bayern München, waar hij eind vorig seizoen vertrok na een tegenvallend seizoen.

Daarna werd Tuchel regelmatig in verband gebracht met Manchester United. Daar zou hij de opvolger van Erik ten Hag moeten worden, bij een eventueel ontslag van Nederlander.