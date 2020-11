Oranje na sterke tweede helft gelijk tegen Spanje • Finland stunt in Frankrijk

Hans Hateboer keert niet terug in de tweede helft en dat is best logisch, als je bedenkt dat de vleugelverdediger met de nodige krammetjes op zijn hoofd speelde na de botsing met Gaya. Denzel Dumfries komt voor hem in het veld.

Maar hij is zeker niet de enige wissel van De Boer: Frenkie de Jong, Georgino Wijnaldum en Steven Berghuis blijven achter in de kleedkamer. Stefan de Vrij, Davy Klaassen en Calvin Stengs zijn in het veld gekomen.

Klaassen speelde in 2017 zijn laatste interland voor Oranje. In 2015 was hij trefzeker tegen Spanje in het met 2-0 gewonnen oefenduel met Spanje.

Nederland - Spanje 0-1